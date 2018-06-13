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СМИ сообщили о получении помощником Трампа $115 тыс. от украинского магната

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон до своего назначения получил $115 тыс. в виде гонорара от фонда украинского металлургического магната Виктора Пинчука. Об этом рассказала газета The Washington Post.

В сентябре 2017 года Болтон выступал на двух форумах на Украине и в Герамнии, организованных фондом стального магната и выразил мнение, что Трамп не поменяет внешнеполитический вектор страны.

«Ошибочно полагать, что с избранием Трампа произойдут значительные перемены во внешней политике. Успокойтесь», – заявил тогда Болтон.

Отмечается, что Болтон в 2017 году заработал в общей сложности 2,2 млн долларов, в том числе 747 тыс. в виде гонораров.

23 марта глава российского МИДа Сергей Лавров отозвался о Джоне Болтоне, назначенном советником президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, как о профессионале, «жестком дипломате и политике».

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