В китайском городе Циндао завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества. В этом году в работе ШОС в качестве полноправных членов впервые принимают участие Индия и Пакистан, решившие присоединиться к первоначальной группе стран, которые дали старт формату в 2001 году: Китаю, России, Казахстану, Киргизии, Таджикистану и Узбекистану.

Встреча евразийских лидеров разительно контрастировала с прошедшим накануне саммитом G7. На фоне публичных склок и явной разбалансировки отживающих свой век евроатлантических переговорных форматов конструктивные и даже дружеские отношения в рамках ШОС выделяются особенно рельефно.

«Премьер-министр Канады Джастин Трюдо повел себя… очень нечестно и слабо», — заявил Дональд Трамп и со скандалом отказался подписывать коммюнике по результатам саммита «большой семерки» в канадском Квебеке. «Президент Путин для меня самый хороший и близкий друг», — сказал китайский лидер Си Цзиньпин и вместе с главой российского государства подписал 17 стратегически важных документов по итогам встречи «евразийской восьмерки».

Страны евроатлантического блока (прежде всего США) пытаются в одностороннем порядке, в ущерб своим торгово-экономическим партнерам, выжать максимум ситуативной выгоды из взаимных договоренностей, запустив непредсказуемую спираль их постоянного пересмотра и «перекручивания». В этих условиях переговорные форматы стран Запада уже впору называть «дезинтеграционными». В это же время евразийские государства стремятся к взаимовыгодному сотрудничеству и мультиплицируют отдачу от совместных стратегических проектов. Это и есть подлинная интеграция.

Очевидно, что американский подход тянет мир в прошлое — в эпоху всеобщего протекционизма и деструктивной изоляции. В то же время наши евразийские приоритеты очевидным образом нацелены на будущее.

Пока США лихорадочно торгуются со своими партнерами по НАТО относительно повышения планки военных расходов и с всё большим трудом находят сообщников для очередной противозаконной атаки на суверенные ближневосточные государства, ШОС последовательно продвигает концепцию «неделимой, комплексной, совместной и устойчивой безопасности».

Таким образом, в основе взаимодействия стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества, в противоположность агрессивному евроатлантическому альянсу, лежит особый дух доверия и взаимоуважения. Никакой «игры с нулевой суммой» — только взаимная выгода и стремление к совместному развитию.

Конечно же, вышеперечисленные приоритеты и принципы могли бы остаться всего лишь набором благих пожеланий и вымученных мантр, если бы не осязаемое, набирающее год от года обороты экономическое сопряжение. Начиная от грандиозных инфраструктурных проектов и заканчивая конкретными валовыми показателями: в текущем году, например, торговый оборот между Россией и Китаем должен достичь рекордных $120 млрд. С продолжением положительной динамики.

Прибавим к этому достигнутые в рамках ШОС договоренности о «содействии увеличению доли национальных валют в торговых расчетах», выделение 30 млрд юаней на кредитование различных проектов под эгидой организации и получим наглядную иллюстрацию диверсификации российских внешнеторговых контактов, а также реализуемого на практике постепенного отказа от «диктата доллара» в торгово-инвестиционных проектах на континенте.

Таким образом, заявления руководителя КНР о дружественном характере взаимоотношений наших стран — не просто дежурный комплимент в адрес президента России. На практике дружба только тогда является подлинной, когда, что называется, «и табачок вместе». И в этом плане поле совпадающих интересов Российской Федерации и Китайской Народной Республики просто огромно, а разногласий и противоречий — несопоставимо меньше.

В завершение — о главном. В мае текущего года в Казахстане было подписано соглашение о сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китаем. А это означает практическое сопряжение интеграций в рамках общего евразийского проекта развития и открывает для нашей страны огромные перспективы выхода на качественно новый уровень сотрудничества с ключевыми странами континента.

Важно понимать, что совокупная экономика стран ШОС уже сейчас по паритету покупательной способности превосходит по своему объему государства группы G7. При этом глобальные тенденции свидетельствуют о росте положительной динамики в рамках Шанхайской организации сотрудничества в противовес ухудшающейся экономической конъюнктуре в странах евроатлантического блока.

Опираясь на ускоренную евразийскую интеграцию во всех актуальных континентальных форматах, Россия в перспективе сможет противостоять практически любому санкционному давлению Запада, сохраняя приверженность стратегическим национальным интересам. Благо, что практическое взаимодействие с нашими партнерами в рамках таких организаций, как ШОС, лишний раз доказывает приверженность большей части мира провозглашаемым Россией ценностям и принципам. При таком раскладе практически невозможно оказаться в изоляции. Какие бы геополитические пертурбации ни ждали нас на западном направлении.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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