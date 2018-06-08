Прямой эфир

В Шереметьево заработала услуга «аэроменю»

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В московском аэропорту Шереметьево запущено обновленное предложение для путешественников Aeromenu by Novikov.

Икорный мусс
В какой системе координат существует современная русская кухня

Как сообщается в поступившем iz.ru пресс-релизе, еду можно заказать за 80 минут до вылета с помощью мобильного приложения, доступного в App Store и Google Play. Плата за заказ принимается как в милях, так и в рублях, а выбранные блюда будут доставлены к нужному выходу на посадку. Отмечается, что услуга доступна и для международных, и для внутренних рейсов.

Автором «аэроменю» стал Захар Иванченко — шеф-повар московского проекта ресторатора Аркадия Новикова «Клево» на Петровке. Все блюда разработаны с учетом особенностей восприятия вкусовых рецепторов на высоте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В московском ресторане прошел ужин в шесть рук от именитых поваров
Завтрак в честь презентации фотопроекта Novikov Group прошел в ресторане Bolshoi

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017