В Шереметьево заработала услуга «аэроменю»

В московском аэропорту Шереметьево запущено обновленное предложение для путешественников Aeromenu by Novikov.

Как сообщается в поступившем iz.ru пресс-релизе, еду можно заказать за 80 минут до вылета с помощью мобильного приложения, доступного в App Store и Google Play. Плата за заказ принимается как в милях, так и в рублях, а выбранные блюда будут доставлены к нужному выходу на посадку. Отмечается, что услуга доступна и для международных, и для внутренних рейсов.

Автором «аэроменю» стал Захар Иванченко — шеф-повар московского проекта ресторатора Аркадия Новикова «Клево» на Петровке. Все блюда разработаны с учетом особенностей восприятия вкусовых рецепторов на высоте.