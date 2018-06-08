Немецкий бомбардировщик времен войны нашли под водой у берегов Крыма

Черное море у берегов мыса Тарханкут хранит в себе военную историю. На глубине 44 м лежит немецкий бомбардировщик. Самолет затонул в годы Второй мировой войны и остался в воде более чем на 70 лет. Машина сохранилась почти идеально: видны все элементы. Археологи проникли в кабину пилота и даже нашли немецкое вооружение.

Обнаружить бомбардировщик помогли воспоминания местных жителей. Немецкий боевой самолет со дна поднимет экспедиция ростовских водолазов.