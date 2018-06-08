Американские СМИ назвали Россию ключевым игроком в Ливии

Американские СМИ заявили, что Москва закрепляет за собой одну из ведущих ролей в Ливии, активно развивая отношения с обоими действующими в стране правительствами.

Россия обеспечила себе прочные позиции в Ливии в результате поиска союзников по обе стороны конфликта и развивает связи как с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, так и с правительством национального согласия (ПНС) в Триполи, пишет The Wall Street Journal.

В материале издания также приводятся слова главы контактной группы по внутриливийскому урегулированию при Министерстве иностранных дел России и Госдуме Льва Деньгова, который заявил, что Москва может развивать отношения с помощью бизнеса и не делает ставку на одного игрока.

29 мая стороны ливийского конфликта в ходе переговоров под эгидой ООН в Париже договорились о проведении президентских и парламентских выборов в североафриканском государстве 10 декабря 2018 года. До середины сентября стороны намерены подготовить конституционную базу для организации голосования.

После убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране возникло двоевластие: на востоке заседает избранный народом в 2014 году парламент, который поддерживается ЛНА, а на западе в ливийской столице Триполи правит ПНС.