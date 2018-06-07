«Величайшим грехом по отношению к нашим согражданам является не ненависть, а равнодушие к ним». Бернард Шоу.

В прошлом году на «прямую линию» с президентом Владимиром Путиным дозвонилась жительница Апатитов Дарья Старикова. Она пожаловалась главе государства на недоступность квалифицированной медицинской помощи. Благодаря звонку Владимиру Путину девушка получила необходимое лечение в Москве. Но поздно: незадолго до «прямой линии» 2018 года Дарья умерла.

История Дарьи Стариковой — это символ работы неповоротливой и равнодушной к судьбе человека бюрократической машины. Результат равнодушия — исковерканные судьбы и человеческие жизни.

В этом году при подготовке к эфиру операторы получили почти два миллиона вопросов, большинство из которых касались ЖКХ и улучшения жилищных условий, качества дорог и проблем здравоохранения. Но не должны люди обращаться к главе государства с проблемами, которые могут решить местные чиновники, нельзя уповать лишь на шанс дозвониться на «прямую линию» в надежде получить помощь и защиту.

Столетия назад ходоки и просители шли в Петербург и Москву со всей империи, чтобы пожаловаться на чиновников и несправедливость, передать царю-батюшке слезницы. Прошли века, а ходоки всё идут и идут и всё так же взывают о помощи и заступничестве.

Мы говорим о нанотехнологиях, цифровизации, повышении производительности труда и прорыве в экономике. А люди годами живут в трущобах, берут штурмом органы соцзащиты, чтобы устроить ребенка в детский сад, обивают пороги кабинетов чиновников, чтобы получить то, что положено по закону. На этом фоне совершенно оторванными от реальности выглядели вопросы так называемых блогеров об электрокарах, криптовалюте и себе любимых.

Все ждут обещанного прорыва от президента, от правительства, сетуют на нефтяные котировки, внешнее политическое давление и санкции. Но изменения могут наступить только тогда, когда каждый из нас — от губернатора до операционистки МФЦ — начнут исполнять возложенные на них обязанности, начнут слышать людей, разбудят в себе чувство сопереживания и сострадания. Перестанут быть равнодушными.

Жизнь людей и решение их проблем сегодня зачастую находятся в руках секретарей и референтов, которые рассылают шаблонные, заранее заготовленные отписки в ответ на обращения, не особенно вникая в суть, закрывая глаза на человеческие трагедии. Начальники, не читая, подписывают эти образчики людского безразличия и цинизма и со спокойной душой идут писать отчеты о проделанной работе.

Я получаю тысячи писем не только от жителей своего избирательного округа, но со всей страны. Каждое обращение — это крик души человека, который не смог найти справедливость у чиновника в своем муниципалитете, управе района, не получил гарантированную, казалось бы, медицинскую помощь или защиту со стороны сотрудников полиции; когда «дальневосточный гектар» оказался вовсе не гектаром, а шестью сотками, а очередь на улучшение жилищных условий для многодетных семей подходит, когда дети обзаводятся своими детьми.

В общественном транспорте и в отделении полиции, в поликлинике и в кабинетах начальников люди сталкиваются с холодным безразличием к их бедам и чаяниям. А потом от чувства полной безысходности люди звонят и пишут президенту, они хотят быть услышанными.

«Делай, что должен и будь, что будет». Суть этого высказывания сводится к тому, что каждый человек должен честно выполнять возложенные на него обязанности, не лукавить и не прятаться за закрытыми дверями кабинетов. Тогда и жизнь наладится, а большинство проблем будут решаться на уровне главврача поликлиники, районных органов соцзащиты, глав районов и так далее. Ведь рядовой лейтенант ППС и ГИБДД может принести больше пользы в деле борьбы с коррупцией, чем 10 следователей СК РФ.

Пусть каждый делает, что должен: чиновники решают хозяйственные и бытовые вопросы, а президент великой страны защищает права граждан и отстаивает ее суверенитет.

И пусть в каждом из нас будет чуть меньше равнодушия.

Автор — заместитель председателя Государственной думы, руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ

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