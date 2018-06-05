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У сенаторов конгресса США отменили летние каникулы

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Фото: commons.wikimedia.org
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Лидер республиканского большинства в американском сенате Митч Макконелл, ответственный за график работы, отменил летние каникулы для членов верхней палаты конгресса США.

Как отмечается в заявлении Митчелла, распространенном во вторник, 5 июня, августовский перерыв в работе отменен, передает ТАСС.

Причиной отмены летних каникул он назвал препятствия «в деле утверждения кандидатур президента (на должности в госаппарате. — iz.ru) со стороны сенаторов-демократов» и необходимость принять проект бюджета до окончания финансового года.

Планируется, что первую неделю августа сенаторы будут работать в своих штатах, после этого вернутся в Вашингтон.

В мае президент США Дональд Трамп заявил, что сенат конгресса США не должен уходить на летние каникулы до утверждения бюджета на следующий финансовый год, который начнется 1 октября. 

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