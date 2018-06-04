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Реконструкторы со всей России собрались на фестивале в Башкирии

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С 1 по 3 июня в деревне Десяткино Бирского района Башкирии проходил III Межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Река времени». По словам организаторов, в нем приняли участие более 300 человек, представляющих 30 клубов из 15 регионов РФ.

Мероприятие посетили жители Челябинской области, Чувашии, Пермского края, Самарской области, Волгограда, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Москвы и т. д. Об этом сообщает ИА «Башинформ»

Основное отличие исторической реконструкции от ролевой игры заключается в том, что мероприятие требует полной исторической достоверности (часто вплоть до ручных швов на одежде), а на ролевой игре эта достоверность условна. Реконструкторы — люди, занимающиеся воссозданием быта, ремесел, традиций и боевого искусства конкретной эпохи конкретного государства. 

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