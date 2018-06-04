Сахалинские депутаты просят построить мост на материк. Народные избранники направят обращение президенту и правительству. Остров отрезан от большой земли проливом в 7 км в самом узком месте. Паромная переправа работает через раз: погода не всегда позволяет.

Губернатор области: мост позволит организовать регулярную отправку грузов, снизить цены на продукты, привлечь туристов, наладить транзит из восточных стран.

Жители Сахалина вдохновлены возведением Крымского моста. Просьба связана с большими стратегическими проектами в регионе. О планах строительства моста на Сахалин говорил президент на «Прямой линии – 2017». Проект оценивают в 286 млрд рублей: альтернативой может стать тоннель.