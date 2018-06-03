Россия задумалась о возобновлении производства Ан-124 «Руслан»

Россия рассматривает вопрос возобновления производства тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил командующий российской военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов.

«Такой вопрос регулярно рассматривается, вопрос открытый… Пока окончательного решения, насколько мне известно, нет. Но вопрос не снят», — сказал Бенедиктов.

По его словам, судно нельзя назвать украинской разработкой, так как КБ Антонова базировалось в Киеве. Он отметил, что над созданием самолета работала вся советская авиастроительная промышленность.

Ан-124 «Руслан» — транспортный тяжелый дальний самолет проектирования конструкторского бюро им. О.К. Антонова. Считается самым крупным в мире серийным грузовым самолетом. Производился на заводе «Авиастар» в Ульяновске, однако серийный выпуск не осуществляется с 2004 года.

В апреле текущего года стало известно, что Россия прекратила предоставлять НАТО грузовые самолеты Ан-124.