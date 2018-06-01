Работать по Станиславскому

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90 актеров из разных стран мира примут участие в летней школе Союза театральных деятелей России
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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2 июня в подмосковном Звенигороде откроется ХII Международная летняя школа Союза театральных деятелей (СТД) РФ. Конкурсный отбор прошли 90 начинающих артистов из России, Германии, Дании, Австрии, США, Великобритании, Гонконга, Туниса, Боснии и Герцеговины, Словакии, Азербайджана, Армении и других стран.

По словам руководителя проекта Дмитрия Мозгового, было прислано около 1 тыс. заявок, экспертный совет отобрал 90 человек. Все дисциплины ведут специалисты из лучших вузов страны. Педагогический состав — гордость школы.

— Мы сумели привлечь потрясающих педагогов, режиссеров, выдающихся мастеров отечественного театра, ведь не секрет, что русская театральная школа продолжает оставаться одной из лучших в мире, — подчеркнул в беседе с «Известиями» художественный руководитель летней школы, глава СТД РФ Александр Калягин. 

Преподаванием основного предмета «Мастерство актера» займутся три мастерские под руководством Вениамина Фильштинского, Игоря Яцко и Гитиса Падегимаса. У всех руководителей имеются свои оригинальные авторские методики.

— Для меня это дело интересное, потому что моя профессия — педагог. В школе замечательная среда, замечательное окружение и замечательные учителя — мои коллеги. И мне кажется, что студенты очень выигрывают от того, что мы разные, — отметил Вениамин Фильштинский.

Программа обучения насыщена событиями. После интенсивного образовательного трехнедельнего курса последует неделя показов итоговых работ. Во время обучения студенты также займутся сценической речью и движением, ритмикой, современным танцем, фехтованием и вокалом.

В свободное от занятий время начинающих артистов ждут творческие встречи с крупнейшими мастерами российского театра. В этом году свои мастер-классы проведут Александр Калягин, Адольф Шапиро, Игорь Золотовицкий, Алексей Бородин и Вениамин Смехов.

Публичный показ итоговых работ на одной из самых популярных театральных площадок Москвы — в театральном центре СТД РФ «На Страстном» — также является одним из условий успешного курса. Вход на спектакли будет свободным.

Проект реализуется в рамках государственной программы поддержки русских театров стран СНГ и Балтии под патронатом президента РФ и при поддержке Министерства культуры РФ. ХII Международная летняя театральная школа продлится до 28 июня.

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