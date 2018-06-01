«Ласточки» МЦК в мае обновили рекорд перевозки пассажиров

Электропоезда «Ласточки» Московского центрального кольца (МЦК) в мае 2018 года перевезли рекордные 10,8 млн пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Отмечается, что это на 20% больше показателей за аналогичный период 2017 года. Всего с начала 2018 года услугами МЦК воспользовались 50,2 млн пассажиров, что на 22,5% выше уровня прошлого года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Рекордное число пассажиров за один день «Ласточки» перевезли 16 мая — услугами Московского центрального кольца в тот день воспользовались 450 тыс. человек.