«Новая Москва» обзаведется пищевым производством

Власти Москвы выставят на торги участок земли площадью 4 га в поселке Рогово, на котором могут построить объект пищевого производства, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Сейчас участок свободен от строений и сооружений и не огорожен. Победитель торгов сможет построить там пищевое предприятие площадью 76,9 тыс. кв. м.

В данном случае публичные слушания не требуются, так как участок сформирован в соответствии с разработанным проектом планировки, уточняет РИАМО.

В конце апреля власти Москвы сообщили, что на территорию «новой Москвы» протянут будущую Бирюлевскую ветку метро. Строительство может начаться в ближайшие годы.