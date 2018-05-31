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«Новая Москва» обзаведется пищевым производством

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Власти Москвы выставят на торги участок земли площадью 4 га в поселке Рогово, на котором могут построить объект пищевого производства, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Сейчас участок свободен от строений и сооружений и не огорожен. Победитель торгов сможет построить там пищевое предприятие площадью 76,9 тыс. кв. м.

В данном случае публичные слушания не требуются, так как участок сформирован в соответствии с разработанным проектом планировки, уточняет РИАМО.

В конце апреля власти Москвы сообщили, что на территорию «новой Москвы» протянут будущую Бирюлевскую ветку метро. Строительство может начаться в ближайшие годы.

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