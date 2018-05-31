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Xiaomi презентовала «умный браслет» Mi Band 3 и клон iPhone X

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Фото: REUTERS/Bobby Yip
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Китайская компания Xiaomi презентовала серию новинок, среди которых смартфон Mi8 и «умный браслет» Mi Band 3. Трансляция велась 31 мая на официальной странице компании в Facebook.

Отмечается, что Mi8 будет оснащен 6,21-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2248х1080 пикселей и вырезом в верхней части, как у iPhone X.

Смартфон оборудован фронтальной 20-мегапиксельной камерой, системой распознавания лиц и 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц.

Xiaomi Mi 8 начнут продавать в Китае с 5 июня по цене 2,7 тыс. юаней  (около 26 тыс. рублей). О старте продаж смартфона в России пока неизвестно.

Что касается «умного браслета», то девайс получил обновленный дизайн и 0,78-дюймовый сенсорный OLED-дисплей. На нем будет отображаться время, информация о погоде, входящих сообщениях и вызовах, пульсе и других показателях активности. Браслет можно погружать в воду на глубину до 50 м, сообщает «Федеральное агентство новостей».  

Цена устройства составляет 170 юаней (1,6 тыс. рублей).

В середине апреля стало известно, что Xiaomi планирует приобрести производителя экшн-камер фирмы GoPro. Точная сумма и подробности возможной сделки пока неизвестны. По мнению экспертов, китайская компания планирует потратить на покупку $1 млрд.

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