Именная звезда Оззи Осборна появится на Аллее Славы в Москве

Знаменитый британский рок-певец, один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн будет присутствовать на открытии именной звезды на Аллее Славы в Москве.

Как сообщили в пресс-службе концертного агентства T.C.I., Осборн подпишет звезду на церемонии открытия в московском Vegas Крокус Сити.

Оззи Осборн после объявления о завершении концертной деятельности находится в прощальном мировом турне. В июне он даст два концерта в России –– 1 июня в СК «Олимпийский» в Москве и 3 июня в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

«Накануне своих прощальных концертов в Москве и Санкт-Петербурге легенда рок-сцены приедет в Vegas Крокус Сити, чтобы подписать именную звезду для Аллеи Славы Vegas и встретиться с фанатами», –– приводит «РИА Новости» сообщение T.C.I.

Мировое турне Осборна продлится до 2020 года. После этого музыкант намерен завершить более чем 50-летнюю карьеру.

24 мая сообщалось, что исполнитель хеви-метала Оззи Осборн рассказал о своем главном страхе.