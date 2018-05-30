Кинотеатры под открытым небом откроют в четырех городах Крыма

В четырех городах Крыма этим летом будут работать кинотеатры под открытым небом. Речь идет о Ялте, Керчи, Симферополе и Щелкино. Организатор проекта — некоммерческая организация «Добро мира — Волонтеры Крыма».

Как заявила ИА «Крыминформ» глава НКО Валерия Петрусевич, в 2018 году проект будет еще масштабнее, чем в 2017. Тогда в нем участвовал только Симферополь.

Места, где будут располагаться подобные кинотеатры, пока не определены. Известно лишь, что в Симферополе это будет территория возле колеса обозрения.

Предполагается, что в таких кинотеатрах будут показывать российские фильмы и зарубежную классику, а также мультфильмы. Для зрителей установят лавочки, стулья и небольшие диваны. В свободное от показов время в кинотеатрах будут проводиться лекции и другие мероприятия.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что кинотеатры Москвы будут показывать бесплатно редкие фильмы о футболе в преддверии ЧМ-2018.

