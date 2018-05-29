Суд арестовал повредившего картину в Третьяковке мужчину

Суд арестовал вандала, повредившего картину Репина в Третьяковке. Игоря Подпорина обвинили в порче особо ценных объектов. Ему грозит до 6 лет тюрьмы и штраф до 6 млн рублей.

25 мая вандал повредил картину «Иван Грозный и сын его Иван». Мужчина металлическим столбиком разбил защитное стекло. Холст был порван в трех местах, сильно повреждена авторская художественная рама. На допросе Подпорин заявил: был пьян и возмутился содержанием полотна. В суде Подпорин отказался от своих показаний и заявил, что пил только компот.