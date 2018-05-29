Прямой эфир

Суд арестовал повредившего картину в Третьяковке мужчину

0
Выделить главное
вкл
выкл

Суд арестовал вандала, повредившего картину Репина в Третьяковке. Игоря Подпорина обвинили в порче особо ценных объектов. Ему грозит до 6 лет тюрьмы и штраф до 6 млн рублей.

25 мая вандал повредил картину «Иван Грозный и сын его Иван». Мужчина металлическим столбиком разбил защитное стекло. Холст был порван в трех местах, сильно повреждена авторская художественная рама. На допросе Подпорин заявил: был пьян и возмутился содержанием полотна. В суде Подпорин отказался от своих показаний и заявил, что пил только компот. 

 

 

 

 

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017