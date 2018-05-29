Стороны конфликта в Ливии договорились о проведении всеобщих выборов

Стороны ливийского конфликта в ходе переговоров под эгидой ООН в Париже договорились о проведении президентских и парламентских выборов в североафриканском государстве 10 декабря текущего года. До середины сентября стороны намерены подготовить конституционную базу для организации голосования.

Участники международной конференция по Ливии согласовали еще семь пунктов. В частности, делегации высказались за постепенное объединение деятельности двух существующих на территории страны правительств, а также за создание единых структур безопасности и армии.

Кроме того, стороны договорились не допустить вмешательства в избирательный процесс, обязались признать результаты предстоящих выборов и контролировать исполнение достигнутых в Париже соглашений, передает ТАСС.

В Международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии во французской столице, в частности, принимают участие глава правительства национального согласия Ливии (ПНС, создано под эгидой ООН и Евросоюза) Фаез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халиф Хафтар.

После убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в стране возникло двоевластие — на востоке заседает избранный народом в 2014 году парламент, который поддерживается ЛНА, а на западе в ливийской столице Триполи правит ПНС.

В начале мая глава Минобороны России Сергей Шойгу провел переговоры с маршалом Халифой Хафтаром. В ходе разговора обсуждались вопросы борьбы с международным терроризмом и разрешения кризисной ситуации в Ливии. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, ранее заявлял, что разрешение кризиса в этой стране должно проходить только на базе ООН и при непосредственном диалоге между ключевыми ливийскими деятелями.