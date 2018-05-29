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Инвестпортфель Калужской области по итогам ПМЭФ превысил $1 млрд

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Фото: пресс-служба администрации Калужской области
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Калужская область по итогам Петербургского международного экономического форума планирует заключить соглашений более чем на $1 млрд. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Представители региона работали на тематических сессиях, международных встречах, участвовали в презентациях, вели переговоры с иностранными и российскими инвесторами. Делегацию области на ПМЭФ возглавлял губернатор Анатолий Артамонов. Он назвал итоги работы продуктивными.

«Калужская область должна участвовать не только в ПМЭФ, но и во всех мероприятиях такого масштаба. Будем готовиться к форуму в Екатеринбурге и, конечно же, продолжать работу в Сочи. Эти три основные площадки мы должны иметь в виду и везде представлять хороший стенд. В этом году наш стенд пользовался большим интересом у делегатов и гостей форума, значит, усилия по его созданию не напрасны», — заявил Артамонов.

В 2017 году приток прямых иностранных инвестиций в Калужскую область составил $1,5 млрд. По сравнению с 2016 годом он вырос на 45%.

Калужская область участвует в ПМЭФ с 2007 года. По итогам работы форума в разные годы заключены соглашения с компаниями Samsung, Volvo, Novo Nordisk, Nestle и другими.

Петербургский международный экономический форум проходил с 24 по 26 мая в Санкт-Петербурге под девизом «Создавая экономику доверия». По предварительным данным оргкомитета, всего в ходе работы форума было подписано 550 соглашений на сумму, превышающую 2,3 трлн рублей. Форум посетило более 17 тыс.человек.

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