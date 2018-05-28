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Эксперты назвали дебют нового фильма из цикла «Звездные войны» неудачным

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Фото: WDSSPR
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Дебют нового, десятого фильма из цикла «Звездные войны» — «Хан Соло: Звездные войны. Истории» оказался неудачным. Такое мнение публикуют эксперты в отчетах аналитических компаний и оценках профильных СМИ.

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Стоимость билетов, приобретенных зрителями картины в США и Канаде, за 25, 26 и 27 мая в общей сложности составила $83 млн. Сумма, предположительно, вырастет до $101 млн 28 мая, когда в США будет выходной в связи с празднованием Дня поминовения, пишет ТАСС.

Однако ожидалось, что прибыль за четыре дня составит не менее $130 млн. Американский журнал The Hollywood Reporter назвал результат нового фильма киносаги одним из худших для высокобюджетных голливудских картин, а журнал Vanity Fair написал, что компания Lucasfilm не является неуязвимой.

В других странах за прошедшие выходные картина заработала $65 млн. Таким образом, мировые кассовые сборы составили около $148,3 млн при бюджете в $250–300 млн. Отмечается, что в России лента собрала $3,6 млн.

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