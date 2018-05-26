Власти объявили об угрозе цунами на Гавайях

Гавайские острова в огне. Рядом с вулканом Килауэа земля уходит из-под ног. После серии подземных толчков власти объявили еще и угрозу цунами. Хоть и магнитуда землетрясения была небольшой — лишь 4,4, жители острова готовятся к худшему.

Реки лавы стекают в Тихий океан и могут разбудить подводный вулкан Лоихи. Находиться на острове даже вдали от эпицентра извержения очень опасно. В воздухе витают токсичные газы и мельчайшие частицы стекла. Местные жители постоянно носят респираторы.