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Власти объявили об угрозе цунами на Гавайях

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Гавайские острова в огне. Рядом с вулканом Килауэа земля уходит из-под ног. После серии подземных толчков власти объявили еще и угрозу цунами. Хоть и магнитуда землетрясения была небольшой — лишь 4,4, жители острова готовятся к худшему. 

Реки лавы стекают в Тихий океан и могут разбудить подводный вулкан Лоихи. Находиться на острове даже вдали от эпицентра извержения очень опасно. В воздухе витают токсичные газы и мельчайшие частицы стекла. Местные жители постоянно носят респираторы. 

 

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