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Задержания прошли в Париже перед акцией против политики Макрона

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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24 человека задержали полицейские Парижа перед началом массовой акции, организованной против политики президента Франции Эммануэля Макрона.

Правоохранители изъяли одежду черного цвета и маски, которые могут принадлежать участникам радикальной группы Black Bloc, передает телеканал BFMTV. По данным телеканала, полиция сообщила о 21 тыс. участников протеста.

Акция под названием «Народный подъем» проходит в субботу, 26 мая, не только в столице Франции, но и в Тулузе, Лилле, Руане, Марселе и Нанте.

Протесты против политики президента проходят во Франции с начала мая. 1 мая в Париже против участников применили водометы и слезоточивый газ. 5 мая участники протестов призвали президента оставить власть.

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