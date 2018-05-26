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Колумбия станет глобальным партнером НАТО

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Фото: REUTERS/Colombian Presidency
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Колумбия станет глобальным партнером Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявил президент страны Хуан Мануэль Сантос 25 мая.

Сантос объявил, что 31 мая в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и завершит аккредитацию страны в рамках военного альянса в качестве глобального партнера, сообщает Telesur. Также президент отметил, что Колумбия станет единственной латиноамериканской страной с подобной привилегией.

В декабре 2016 года правительство Колумбии заявило, что НАТО согласилось с просьбой о заключении соглашения на «большее» военное сотрудничество после подписания в Гаване мирного соглашения.

В начале 2017 года на тот момент министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес заявил, что в случае заключения соглашения Колумбия может нарушить соглашение Тлателолко, введенное в действие в 1969 году с целью денуклеаризации Латинской Америки и Карибского бассейна.

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