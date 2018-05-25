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Руководителя ростовского вуза будут судить за бесплатное обучение

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В Ростове-на-Дону перед судом предстанет руководитель вуза, который не взимал плату за обучение со студентов. По данным Генпрокуратуры, обвиняемый на безвозмездной основе обучал 39 человек за счет прибыли заведения. При этом учащиеся поступили туда на платной основе.

Ущерб, причиненный образовательному учреждению, составляет 4,4 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, отмечает RostovGazeta. Руководителю вуза грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, в конце апреля было возбуждено дело в отношении доцента кафедры философии, политологии и права одного из ведущих вузов Волгограда. Его подозревают во взяточничестве. Студентка-заочница узнала о том, что экзамен по философии можно сдать за 2 тыс. рублей.

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