Прокуратура проверит газетную публикацию со словом «негры» в Казани

Прокуратура Татарстана начала проверку по факту публикации в газете «Вечерняя Казань». На нее пожаловался депутат Госдумы Александр Сидякин, которому не понравилось слово «негры» в заголовке материала.

Как уточняет ProKazan.ru, речь идет о статье, которая была опубликована 18 мая. В публикации рассказывается о участии чернокожих студентов из Африки в дорожных работах перед ЧМ-2018.

По словам Сидякина, материал предназначался казанским читателям, и он сомневается, что они оценили юмор редакции. Депутат предложил оценить его прокуратуре.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что СКР возбудил уголовное дело в отношении редактора американского интернет-журнала Washington Examiner Уго Гурдона – он опубликовал материал журналиста Тома Рогана, в котором был призыв взорвать Крымский мост.