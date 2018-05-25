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Прокуратура проверит газетную публикацию со словом «негры» в Казани

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Прокуратура Татарстана начала проверку по факту публикации в газете «Вечерняя Казань». На нее пожаловался депутат Госдумы Александр Сидякин, которому не понравилось слово «негры» в заголовке материала.

Как уточняет ProKazan.ru, речь идет о статье, которая была опубликована 18 мая. В публикации рассказывается о участии чернокожих студентов из Африки в дорожных работах перед ЧМ-2018.

По словам Сидякина, материал предназначался казанским читателям, и он сомневается, что они оценили юмор редакции. Депутат предложил оценить его прокуратуре.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что СКР возбудил уголовное дело в отношении редактора американского интернет-журнала Washington Examiner Уго Гурдона – он опубликовал материал журналиста Тома Рогана, в котором был призыв взорвать Крымский мост.

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