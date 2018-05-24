Форум для первых

На церемонии открытия форума выступила певица Полина Гагарина (справа)
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Фото: фотохост-агентство ТАСС/Петр Ковалев
Всего в работе форума принимают участие около 15 тыс. человек из 140 стран мира
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Фото: фотохост-агентство ТАСС/Валерий Шарифулин
Один из участников форума, заведующий кафедрой государственной политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, экс-глава РЖД Владимир Якунин (в центре)
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Гости и сотрудники компании на стенде банка ВТБ на XXII Петербургского международном экономическом форуме
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Фото: фотохост-агентство ТАСС/Валерий Шарифулин
Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф в ходе пленарной сессии «Транзитный мир: что завтра?», которая состоялась в рамках ПМЭФ
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Фото: фотохост-агентство ТАСС/Петр Ковалев
Один из слушателей сессии «Технологический прорыв и пространственное развитие страны». Всего только в первый день в павильонах форума состоялось несколько десятков пленарных заседаний, сессий и конференций
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Фото: фотохост-агентство ТАСС/Владимир Барабанов
Журналисты в пресс-центре во время XXII Петербургского международного экономического форума
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Фото: фотохост-агентство ТАСС/Александр Демьянчук
Во время XXII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»
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На стенде компании «Газпром»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Форум традиционно привлекает множество высокопоставленных участников из России и других стран мира. На фото: посол США в РФ Джон Хантсман дает интервью на полях ПМЭФ
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Фото: фотохост-агентство ТАСС/Александр Рюмин
Одна из самых многочисленных делегаций в этом году прибыла из Франции — она насчитывает около 200 человек. На фото: президент страны Эммануэль Макрон с супругой Бриджит во время прибытия в аэропорт Пулково-2
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Фото: фотохост-агентство ТАСС/Владимир Барабанов
Во время XXII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»
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Фото: фотохост-агентство ТАСС/Владимир Барабанов
Стюардессы авиакомпании «Аэрофлот» на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Председатель совета директоров ПАО Северсталь Алексей Мордашов дает интервью на стенде газеты «Известия» в первый день работы Петербургского международного экономического форума
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Фото: фотохост-агентство ТАСС/Валерий Шарифулин
Президент и председатель правления футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко (справа) во время осмотра макета стадиона «Зенит-Арена»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В первый день работы форума, в том числе, состоялась сессия «Российская экономика на траектории роста: вызовы и решения», участие в ней которой принимала глава Международного валютного фонда Кристин Лагард
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Фото: фотохост-агентство ТАСС/Сергей Бобылев
В одном из павильонов XXII Петербургского международного экономического форума
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Фото: фотохост-агентство ТАСС/Донат Сорокин
Председатель совета директоров банка «Тинькофф Банк» Олег Тиньков во время посещения XXII Петербургского международного экономического форума
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Фото: фотохост-агентство ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Участники сессии «Новые механизмы инвестиционной политики: «Локомотивы роста»
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Фото: фотохост-агентство ТАСС/Владимир Барабанов
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов во время посещения конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в первый день работы форума
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В четверг, 24 мая, в Петербурге начал работу XXII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — одно из ключевых событий как в национальной, так и в мировой повестке. В этом году на полях мероприятия будут работать гости из делегации больше чем из 100 стран мира, в том числе, лидеры европейских стран и главы крупнейших мировых корпораций. Как проходил первый день работы форума — в галерее портала iz.ru
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