Кобзон назвал мракобесным решение Украины лишить его наград

Народный артист СССР, российский певец Иосиф Кобзон прокомментировал решение властей Украины лишить его государственных наград. Он напомнил, что отрекся от них еще два года назад.

«Мне награды давала другая Украина, поэтому я дорожу теми наградами. А то, что сейчас так называемая мракобесная, проамериканская, новая Украина пытается принимать какие-то меры, я даже не знаю, как на это реагировать», — приводит слова артиста «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, согласно указу президента Украины Петра Порошенко активы певца будут заблокированы, а также ему будет отказано в предоставлении и отмене виз, передает «РИА Новости».

Около года назад Иосиф Кобзон прокомментировал решение властей украинского Славянска о лишении его звания почетного гражданина этого города. В мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил певца звания народного артиста Украины.

Иосиф Кобзон является уроженцем Донецкой области Украины и неоднократно выступал с концертами в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Осенью сообщалось, что Кобзон возглавит детскую музыкальную академию в ДНР.