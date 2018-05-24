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Кобзон назвал мракобесным решение Украины лишить его наград

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Народный артист СССР, российский певец Иосиф Кобзон прокомментировал решение властей Украины лишить его государственных наград. Он напомнил, что отрекся от них еще два года назад.

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«Мне награды давала другая Украина, поэтому я дорожу теми наградами. А то, что сейчас так называемая мракобесная, проамериканская, новая Украина пытается принимать какие-то меры, я даже не знаю, как на это реагировать», — приводит слова артиста «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, согласно указу президента Украины Петра Порошенко активы певца будут заблокированы, а также ему будет отказано в предоставлении и отмене виз, передает «РИА Новости».

Около года назад Иосиф Кобзон прокомментировал решение властей украинского Славянска о лишении его звания почетного гражданина этого города. В мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил певца звания народного артиста Украины.

Иосиф Кобзон является уроженцем Донецкой области Украины и неоднократно выступал с концертами в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Осенью сообщалось, что Кобзон возглавит детскую музыкальную академию в ДНР.

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