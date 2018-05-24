Арест нижегородского депутата Ингликова продлен на два месяца

Суд Нижнего Новгорода продлил арест директора МКУ «Управление муниципальных кладбищ», депутата городской думы Николая Ингликова. Он останется под стражей до 26 июля 2018 года. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия.

Ингликова арестовали 29 марта по подозрению в получении взятки. Следствие считает, что он получил через посредника 160 тыс. рублей за оказание покровительства смотрителю кладбища «Ново-Сормовское», напоминает ИА «НьюсНН».

В мае портал iz.ru сообщал о том, что в суде Нижнего Новгорода рассматривается дело экс-заместителя председателя заксобрания Нижегородской области Олега Сорокина. Его подозревают в махинациях с земельными участками.

Сорокин с 2005 по 2010 год был депутатом городской думы Нижнего Новгорода, затем был избран мэром города, а в 2016 году перешел в областное заксобрание. В настоящее время он находится в СИЗО.