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Самые высокооплачиваемые HR-специалисты живут в Москве

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Самые высокооплачиваемые специалисты в сфере подбора персонала живут в Москве, следует из исследования, проведенного сайтом объявлений Avito в преддверии Дня кадрового работника.

Средняя зарплата HR-специалиста в столице составляет 51,6 тыс. руб. За последний год она сократилась на 1,3%. На втором месте оказался Красноярск, где сотрудники, занимающиеся подбором персонала, получают в среднем 41,6 тыс. руб., что на 28% больше, чем в прошлом году. На третьем месте — Новосибирск, где данный показатель вырос на 13,2% — до 40,9 тыс. руб.

Меньше всего кадровые работники зарабатывают в Омске. Их оклад составил 24,7 тыс. Эксперты Avito отметили, что в этом городе наблюдается снижение средней заработной платы на 21,5 %.

В мае Росстат сообщил, что регионом с самыми высокими зарплатами стал Чукотский автономный округ, где средняя зарплата по всем отраслям приближается к 94 тыс. руб. В пятерку по данному показателю также вошла Сахалинская область.  Жители столичного региона в среднем получают 80 тыс. рублей.

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