Греф признал эффективность закона о возврате капитала из-за рубежа

Сбербанк России с начала года зафиксировал рост крупных вкладов в связи с законом о репатриации капиталов, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. По его словам, значительный приток из-за границы ожидается к концу декабря.

«Мы видим приток крупных вкладов из-за рубежа в Россию. Мы не можем оценить основания этого притока, но, как нам кажется, это начало всё же притока амнистированных денег», — приводит его слова «РИА Новости».

Греф отметил, что закон сформулирован «достаточно привлекательно» для возврата средств в Россию. В связи с чем глава Сбербанка считает, что граждане попытаются реализовать свои возможности до начала 2019 года включительно.

Закон об амнистии капиталов был принят в 2015 году. Он касается недвижимого имущества, ценных бумаг, акций (долей) в организациях, а также декларирования контролируемых иностранных компаний.

В рамках амнистии, первый этап которой завершился два года назад, все желающие могли подать налоговикам спецдекларацию с информацией об имуществе, о контролируемых иностранных компаниях и о счетах в зарубежных банках. Таким образом, человек попадал под режим налоговой тайны и освобождение от ответственности всех видов, платить налоги с раскрытых активов не нужно. В марте 2018 года начался второй этап амнистии капиталов, который продлится до 28 февраля 2019 года.