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Шесть человек пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Шесть человек пострадали в результате ДТП на пересечении Кутузовского проспекта и Минской улицы в Москве.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, на трассе столкнулись шесть автомобилей, в том числе карета скорой помощи.

Собеседник агентства отметил, что после аварии на Кутузовском проспекте были перекрыты четыре полосы движения. Это привело к пробкам на дорогах.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения на этом участке составляет 7 км/ч.

17 мая в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля  на Осташковской улице в северо-восточной части Москвы погиб один человек

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