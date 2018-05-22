Шесть человек пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте

Шесть человек пострадали в результате ДТП на пересечении Кутузовского проспекта и Минской улицы в Москве.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, на трассе столкнулись шесть автомобилей, в том числе карета скорой помощи.

Собеседник агентства отметил, что после аварии на Кутузовском проспекте были перекрыты четыре полосы движения. Это привело к пробкам на дорогах.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения на этом участке составляет 7 км/ч.

17 мая в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на Осташковской улице в северо-восточной части Москвы погиб один человек.