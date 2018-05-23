Шостакович в объективе Ахломова

Российский национальный музей музыки (РНММ) открыл выставку «Союз композиторов в фотографиях Виктора Ахломова». Экспозиция включает более полусотни снимков российских композиторов и музыкантов, созданных классиком отечественной фотографии, фотокорреспондентом «Известий».

В музее представлены черно-белые снимки Святослава Рихтера, Альфреда Шнитке, Мстислава Ростроповича, Арама Хачатуряна, Родиона Щедрина, Леонида Десятникова, Леонида Когана, Александра Свешникова и других знаковых фигур. Зафиксированные камерой моменты складываются в полную событий историю Союза композиторов России, в рамках Всероссийского фестиваля которого проходит выставка.

Многие снимки Виктора Ахломова стали хрестоматийными. Например, портрет Дмитрия Шостаковича, сделанный во время репетиции Тринадцатой симфонии. На нем композитор, обхватив голову рукой, внимательно слушает оркестр. Некоторые музыканты именно это фото носят с собой как амулет на удачу. Еще интересный кадр — дремлющий на репетиции в Колонном зале Дома Союзов Дмитрий Дмитриевич, а напротив — увлеченно беседующие Дмитрий Кабалевский и Александр Свешников. Шостакович не любил фотографироваться, но работы фотокора «Известий» ценил. Виктор Ахломов стал своего рода семейным фотографом композитора. Снимал его концерты, вечера, домашние репетиции.

— Портрет Шостаковича — очень известная работа, но мало кто знает автора фотографии, — рассказал «Известиям» директор Музея музыки Михаил Брызгалов. — Это история такая же, как с песнями. Мы поем их и думаем, что они народные, а оказывается, у них есть и композитор, и поэт. Нам понравилась идея выставки, потому что герои фотографий Виктора Ахломова — герои и нашего музея. При этом работ художника, надеюсь, хватит еще на несколько выставок.

Снимая не просто выдающегося музыканта, а, пожалуй, главного советского композитора, Ахломов знал, что попадет в историю. Но доказывать свою состоятельность фотографу и не надо было. Ахломов — четырехкратный лауреат международного конкурса World Press Photo. Начав свою деятельность в 1960 году в «Неделе», только что созданном приложении газеты «Известия», он проработал в редакции более 50 лет.

Снимки для экспозиции в основном предоставлены семьей Виктора Ахломова, часть хранится в фондах Музея музыки.

— Как только что-то не показывают, оно просто умирает, — считает вдова фотографа Ольга Варшавская. — Поэтому открылась выставка Виктора Васильевича в Мультимедиа Арт Музее у Ольги Свибловой, а сейчас и в Музее музыки. К сожалению, некоторые выставочные площадки используют известные фото Ахломова в коммерческих целях, не спрашивая разрешения родных. Зарабатывают. Хорошо, хоть имя автора указывают…

Выставку «Союз композиторов в фотографиях Виктора Ахломова» в Музее музыки можно увидеть до 14 июня.