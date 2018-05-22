Фрагмент человеческого тела вытащили из Москвы-реки

В Москве-реке на северо-западе столицы 21 мая обнаружили фрагмент человеческого тела.

Сотрудник спасательной станции «Серебряный Бор» нашел отсеченное бедро между деревянными пирсами, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, пол и возраст жертвы пока не установили.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Фрагмент тела направили на исследование.

В августе 2017 года следователи обнаружили на берегу Москвы-реки фрагменты тел мужчины и женщины. Останки находились в двух зацементированных картонных коробках и десяти полиэтиленовых пакетах.