Ибрагимович дал пощечину сопернику в MLS
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович получил прямую красную карточку за удар соперника ладонью по лицу.
Инцидент произошел в первом тайме матча 12-го тура чемпионата США и Канады по футболу (MLS) против команды «Монреаль Импэкт», передает «Газета.ру».
Полузащитник канадской команды Майкл Петрассо наступил на ногу 36-летнему форварду, после чего Ибрагимович ударил соперника по голове.
После просмотра видеоповтора главный арбитр матча принял решение удалить шведа, а Петрассо получил желтую карточку. Встреча завершилась победой «Лос-Анджелеса» со счетом 1:0.
Ибрагимович ударил соперника по голове в матче #MLS и был удален с поля https://t.co/QCj2uyz6CK pic.twitter.com/pXLGPwjrlA— Известия Спорт (@izvestia_sport) 22 мая 2018 г.
Ранее Ибрагимович не попал в заявку сборной Швеции на ЧМ-2018 по футболу.
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter