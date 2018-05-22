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Ибрагимович дал пощечину сопернику в MLS

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Фото: REUTERS/Eric Bolte
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Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович получил прямую красную карточку за удар соперника ладонью по лицу.

Инцидент произошел в первом тайме матча 12-го тура чемпионата США и Канады по футболу (MLS) против команды «Монреаль Импэкт», передает «Газета.ру».

Полузащитник канадской команды Майкл Петрассо наступил на ногу 36-летнему форварду, после чего Ибрагимович ударил соперника по голове.

После просмотра видеоповтора главный арбитр матча принял решение удалить шведа, а Петрассо получил желтую карточку. Встреча завершилась победой «Лос-Анджелеса» со счетом 1:0.

Ранее Ибрагимович не попал в заявку сборной Швеции на ЧМ-2018 по футболу.

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