Берлускони рассказал о поездке в Крым

Сильвио Берлускони назвал Крым самым красивым регионом России. Экс-премьер Италии вспомнил поездку с Путиным по полуострову.

Я ехал на машине по Крыму вместе с президентом России Владимиром Путиным по прибрежной дороге у Черного моря. Слева я увидел удивительно красивые парки с прекрасными растениями. Я спросил Путина об истории их появления — он рассказал, что парки появились здесь 70 лет назад при Сталине. Это делает регион, а конкретно эту часть Крыма — самой красивой частью территории России», — рассказал он.

Берлускони не уточнил, о каком именно визите идет речь. Последний раз экс-премьер был в Крыму в 2015 году.