Мексиканская пенсионерка забеременела в 70 лет

В Мексике 70-летняя пенсионерка Мария де ла Луз заявила о том, что находится на шестом месяце беременности. В качестве доказательства женщина показала журналистам снимки УЗИ.

«Мне сказали, что это девочка. Посмотрите, на снимке видно ее маленькое личико», — цитирует де ла Луз Daily Mail.

Женщина сообщила, что узнала о своей беременности три месяца назад, когда обратилась к врачам с жалобами на головокружение и тошноту.

«Врачи частных и государственных клиник провели около 10 ультразвуковых исследований. Они не могли в это поверить», — рассказала де ла Луз, отметив, что это известие стало неожиданность для нее самой.

Если ребенок появится на свет, женщина побьет мировой рекорд. Сейчас самой пожилой матерью считается испанка Мария Дель Кармен Боусада де Лара, которая в 2006 году в 66-летнем возрасте родила мальчиков-близнецов. Она умерла в возрасте 69 лет от рака яичников, оставив сыновей на попечение родственников.

В январе стало известно, что число противников абортов в России за последние 20 лет выросло с 12 до 35%.