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Тамбовскую филармонию откроют в следующем году

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Реконструкция тамбовской филармонии завершится к июню 2019 года. По словам начальника управления градостроительства и архитектуры области Александра Филатова, претензий к новому подрядчику нет.

В настоящее время готова пристройка, рабочие заканчивают остекление и монтаж кровли. Выполнена разводка системы отопления. Подключение к инженерным коммуникациям позволит проводить внутренние работы в холодные месяцы, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Стоимость реконструкции составляет 668 млн рублей. Регион подал заявку на получение еще 200 млн рублей из федерального бюджета. В обновленном Тамбовконцерте будет три зала — на 100, 300 и 1200 мест. Акустику планируется сохранить. 

В конце апреля руководство футбольного клуба «Тамбов» представило планы по реконструкции стадиона «Спартак» в Тамбове. После завершения работ вместимость арены увеличится до 15 тыс. мест, трибуны станут ближе к игровому полю. 

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