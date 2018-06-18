РАР против цифровых кодов на пиве

Против маркировки пива и парфюмерных изделий со спиртом в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выступило Росалкогольрегулирование (РАР). Об этом сказано в письме замглавы федеральной службы Владислава Заславского, которое было направлено 11 апреля в Минпромторг. «Известия» ознакомились с ним. Речь идет о размещении на продукции цифровых кодов или чипов.

В начале апреля Минпромторг сформировал и направил в правительство на согласование перечень товаров для маркировки цифровыми кодами или чипами. Он насчитывал более 10 наименований. В перспективе предлагается в обязательном порядке промаркировать продукцию не только в России, но и в рамках Евразийского экономического союза.

Среди товаров, на которых должны появиться средства индивидуальной идентификации, есть пиво и пивные напитки, а также косметические средства со спиртом, например, духи и лосьоны. В Евразийской экономической комиссии «Известиям» уточнили, что российская сторона уже предоставила свой перечень товаров для маркировки, сейчас он обсуждается.

В РАР выступили против обязательной маркировки пива, пивных напитков и косметики, следует из письма замглавы ведомства Владислава Заславского. В Минпромторг оно было направлено 11 апреля (есть у «Известий»). Замглавы службы напомнил, что пиво и косметические средства со спиртом уже подпадают под регулирование закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ). А это значит, что эти товары учитываются в рамках системы ЕГАИС.

Так, основное технологическое оборудование для производства пива, пивных напитков и косметических средств должно быть оснащено средствами измерения и учета объема готовой продукции. Вся полученная информация при этом поступает в ЕГАИС, а затем регулятору — Росалкогольрегулированию. Организации, использующие оборудование для изготовления спиртосодержащей продукции, также должны передавать информацию в ЕГАИС о закупке, хранении и поставках такой продукции.

Более того, согласно поручению президента, российская спиртосодержащая продукция, в том числе и косметическая, должна быть промаркирована. Речь идет об акцизных марках. Минфин уже сформировал законопроект, согласно которому подобная продукция будет облагаться косвенным налогом, акциз составит 523 рубля за литр спирта. Пиво по поручению бывшего вице-премьера Александра Хлопонина, который курировал алкогольный рынок, получит аналогичные акцизные марки. Таким образом, продукцию ждет двойное маркирование.

В связи с этим РАР предложил Минпромторгу исключить из перечня товаров для маркировки пиво и косметические средства. В министерстве на запрос «Известий» не ответили. Маркировка продукции цифровыми кодами и чипами в первую очередь призвана сократить объем нелегальной продукции в России. Экономический кризис способствовал его увеличению, в том числе за счет стремления потребителей экономить. По оценкам Минпромторга, на долю «серой» продукции приходится до 30% по разным секторам экономики.

Пивные компании считают предложение о введении маркировки средствами идентификации необоснованным. Маркировка, как правило, применяется для борьбы с контрафактом, тогда как в пивоваренной отрасли проблемы подделок не существует, отметил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям «САН ИнБев» Ораз Дурдыев.

По его мнению, такие нововведения не только не способствуют легализации рынка, а, наоборот, будут стимулировать бизнес уходить в тень из-за дороговизны работы «в белую». Установка оборудования для нанесения маркировки для одной производственной линии, по предварительным подсчетам, обойдется в $1 млн, таких линий на крупном заводе около 10.

Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова уверена, что акцизные сборы и дополнительная маркировка цифровыми кодами парфюмерных изделий может резко сократить объемы импортной продукции в России. Лишь крупные зарубежные поставщики смогут выдержать новые правила игры в отрасли.