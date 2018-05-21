ВЦИОМ определил самого популярного вице-премьера в новом кабмине

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) составил рейтинг популярности новых вице-премьеров и членов правительства. Об этом гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров сообщил в эфире телеканала НТВ.

По словам руководителя центра, самым популярным зампредом правительства оказалась экс-глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

«Если говорить о лидерах, то это Татьяна Голикова. Напомню, суперпрофессиональный министр в свое время социальной защиты и здравоохранения. Затем председатель Счетной палаты, борец против неэффективного расходования государственных средств. И сегодня анонсирована как премьер по социальным вопросам», — пояснил Валерий Федоров. Он добавил, что чиновница пользуется авторитетом у значительной части граждан РФ.

Кроме того, гендиректор ВЦИОМа отметил, что среди министров наибольшей популярностью и авторитетом обладают глава Минобороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.

18 мая президент России Владимир Путин одобрил кадровый состав нового правительства, предложенный премьер-министром Дмитрием Медведевым. В тот же день был подписан указ о назначении министров. Ознакомиться с новым составом кабмина можно здесь.