Прямой эфир

Джуканович вступил в должность президента Черногории

0
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мило Джуканович, одержавший победу на выборах президента в Черногории 15 апреля, вступил d воскресенье в должность. Лидер правящей Демократической партии социалистов принес присягу в городе Цетине, пишет «РИА Новости». Ранее Цетин являлся столицей государства.

«Мы — наиболее развитое государство Западных Балкан и первый следующий член Евросоюза», — заявил президент.

На торжественной церемонии, по данным РЕН ТВ, присутствовали члены правительства, дипломатического корпуса, духовенство и университетское руководство.

В апреле Джуканович заявил, что во время своего срока планирует наладить отношения с Россией.

Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пятилетний срок. Для победы претенденту на главный государственный пост необходимо преодолеть 50-процентный барьер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Штаб Джукановича объявил о его победе на выборах президента Черногории
Мило Джуканович побеждает на выборах президента Черногории

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017