Джуканович вступил в должность президента Черногории

Мило Джуканович, одержавший победу на выборах президента в Черногории 15 апреля, вступил d воскресенье в должность. Лидер правящей Демократической партии социалистов принес присягу в городе Цетине, пишет «РИА Новости». Ранее Цетин являлся столицей государства.

«Мы — наиболее развитое государство Западных Балкан и первый следующий член Евросоюза», — заявил президент.

На торжественной церемонии, по данным РЕН ТВ, присутствовали члены правительства, дипломатического корпуса, духовенство и университетское руководство.

В апреле Джуканович заявил, что во время своего срока планирует наладить отношения с Россией.

Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пятилетний срок. Для победы претенденту на главный государственный пост необходимо преодолеть 50-процентный барьер.