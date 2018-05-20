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Дженнифер Энистон выйдет замуж за женщину в новом фильме

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Фото: TASS/ZUMA/F. Sadou
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Знаменитая голливудская актриса Дженнифер Энистон сыграет в новой политической комедии первую женщину-президента США. При этом сценаристы предусмотрели и первую леди для Энистон. Ей станет Тиг Нотаро.

Как сообщает издание Variety, многосерийный фильм под названием «Первые леди» (First Ladies) создается по заказу телеканала Netflix. Сценарий к нему написала Тиг Нотаро вместе со своей настоящей супругой Стефани Аллинн.

Сюжет предполагает избрание в США первой женщины-президента (Дженнифер Энистон) с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Главным героиням предстоит показать, что «за каждой великой женщиной стоит другая великая женщина».

7 апреля сообщалось, что поклонники Энистон активно обсуждают ее неудачные фотографии в соцсетях.

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