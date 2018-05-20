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Григорий Лепс шутит о своем здоровье после перелома ребер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Певец Григорий Лепс, госпитализированный с травмами утром 18 мая, пошутил про состояние своего здоровья. Судя по всему, артист старается с юмором отнестись к ситуации.

Лепс появился на концерте, посвященном 60-летию поэта Михаила Гуцериева, чтобы поздравить юбиляра. На сцене исполнитель неоднократно шутил по поводу полученных переломов. 

На видео, опубликованном в интернете, видно, как девушка дарит артисту цветы и просит беречь себя. После этих слов ведущий вечера Николай Басков просит поклонницу осторожнее отнестись к певцу.

«Осторожно, девушка, не сломайте артиста!» — сказал Басков.

«Уже сломался…» — ответил Григорий Лепс.

После этого Басков посетовал, что за артистом «плохо следят», и предложил для этого свою кандидатуру.

Григорий Лепс был госпитализирован 18 мая в одну из столичных больниц с переломом ребер. Эту информацию подтвердили пресс-секретарь певца Наталья Мостакова и актер Дмитрий Нагиев. По его словам, исполнитель получил травмы после падения.

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