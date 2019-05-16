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История в датах: 16 мая

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16 мая 1768 года императрица Екатерина II издала указ о создании памятника Петру I — будущего «Медного всадника»
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16 мая 1929 года в Голливуде состоялась первая церемония вручения премии «Оскар» — тогда, впрочем, это название еще не использовалось, а победителей вообще объявили за три месяца до церемонии. На фото: праздничный банкет после церемонии
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Фото: Global Look Press
16 мая 65 лет исполняется голливудскому актеру и продюсеру, исполнителю роли Джеймса Бонда, Пирсу Броснану. На фото: Броснан в роли Джеймса Бонда в фильме «Умри, но не сейчас»
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Фото: РИА Новости/Александр Моклецов
16 мая 1969 года советский межпланетный космический аппарат «Венера-5» достиг Венеры. На фото: макет космической станции
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