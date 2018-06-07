Ан-72 добавят взлетной массы

Минобороны заказало Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) доработку военно-транспортных самолетов Ан-72 для более эффективного использования в Арктике. Двигатели этого самолета расположены над крыльями. За счет этого Ан-72 свободно взлетает и садится на лед даже с грузом в несколько тонн. По требованию МО РФ самолеты получат увеличенную взлетную массу - при этом вырастет дальность их полета и грузоподъемность.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны России, военное ведомство выдало ОАК тактико-технические требования на доработку военно-транспортных самолетов Ан-72 с целью их дальнейшего использования для полетов в арктических условиях. Основная задача – увеличение взлетной массы с 32 т до 34,8 т. Это позволит брать на борт больше топлива и полезного груза.

Программа модернизации коснется двух самолетов Ан-72, эксплуатируемых в морской авиации ВМФ России, а также четырех бортов из состава Воздушно-космических сил. Все они базируются на подмосковном аэродроме Остафьево. Для увеличения взлетной массы будет проведен комплекс работ, зависящий от технического состояния каждой машины. Чтобы проверить прочность машин при длительной эксплуатации, специалисты исследуют долговечность планера и конструкции шасси, проведут статические прочностные расчеты, проанализируют трещины и зоны коррозионных повреждений.

Авторские права на Ан-72 принадлежат украинскому КБ «Антонов». Но в России конструкторский надзор за ними осуществляет ОКБ Мясищева (АО «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева»). Кроме этой организации, к выполнению работ привлечен Центральный аэрогидродинамический институт имени Н.Э. Жуковского (ЦАГИ). Данная программа осуществляется в рамках контракта ОАК и Минобороны на выполнение гособоронзаказа.

– Предприятия ОАК выполняют работы по поддержанию исправности различной авиационной техники. Содержание конкретных работ мы не комментируем, - заявил «Известиям» представитель корпорации.

Потенциал модернизации Ан-72 далеко не исчерпан, считает представитель экспертного совета комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Юрий Захарченко,

– При соответствующих доработках имеющиеся у МО РФ такие самолеты можно применять с большей эффективностью, – отметил «Известиям» Юрий Захарченко. – Например, есть возможность снизить взлетно-посадочную дистанцию, повысить проходимость вплоть до амфибийности. Однако такие концепции еще надо разрабатывать и испытывать, а до тех пор модернизация существующей техники – разумный и эффективный путь.

В легком военно-транспортном самолете Ан-72 удалось удачно объединить хорошие взлетно-посадочные и высокие летно-технические характеристики. Благодаря высокой проходимости шасси и сравнительно короткой длине разбега (менее 1 км) самолет в гражданской версии активно применяется в Арктике. В этом регионе строительство и содержание взлетных полос обходится чрезвычайно дорого. Ан-72 используется в том числе для посадки на льдины. При этом машина не может похвастаться большой грузоподъемностью из-за необходимости установки рампы, тяжелого шасси высокой проходимости, а также из-за повышенных требований к надежности и живучести (это приводит к дублированию ряда систем).