Умер посол России в Португалии

Посол России в Португалии Олег Белоус скоропостижно умер в Лиссабоне.

«Ушел из жизни яркий дипломат, профессионал высшей пробы, внесший большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры, налаживание партнерских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы», — говорится в сообщении пресс-службы российского МИДа.

Сведений о причинах смерти дипломата пока не приводится.

Олег Белоус родился 18 августа 1951 года. В 1973 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и в том же году поступил на дипломатическую службу.

Работал на различных должностях в Посольствах СССР и России, с июля 2001 года занимал пост директора Первого Европейского департамента МИДа России. С 2013 года был назначен послом России в Португалии.