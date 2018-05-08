Прямой эфир

Доходы России от экспорта нефти и пшеницы выросли за I квартал 2018 года

0
Фото: TASS/Zuma/Wang Yunlong
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доходы бюджета России от экспорта нефти за I квартал текущего года выросли на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, составив $28,2 млрд. Доходы от экспорта пшеницы за первые три месяца 2018 года составили $1,736 млрд, увеличившись в годовом выражении на 57,2%. Это следует из статистики Федеральной таможенной службы (ФТС).

Россия отправила на экспорт за отчетный период 9,7 млн т пшеницы, передает RNS.

Объем экспорта нефти снизился на 1,5%, до 61,643 млн т. Увеличение дохода совпало с продолжавшимся с февраля повышением цен на нефть, сообщает телеканал «360».

При этом сократился экспорт других основных сельскохозяйственных продуктов. Так, экспорт растительного масла сократился на 12,3%, до 510 млн т, экспорт рыбы снизился на 7,7%, до 427,9 тыс. т.

В начале апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что интерес туристов к Москве растет. По его словам, город заработал 700 млрд рублей в 2017 году за счет туристов.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Цена нефти Brent превысила трехлетний максимум
Глава Минсельхоза поддержал ответ России на санкции США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017