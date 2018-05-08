Доходы России от экспорта нефти и пшеницы выросли за I квартал 2018 года

Доходы бюджета России от экспорта нефти за I квартал текущего года выросли на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, составив $28,2 млрд. Доходы от экспорта пшеницы за первые три месяца 2018 года составили $1,736 млрд, увеличившись в годовом выражении на 57,2%. Это следует из статистики Федеральной таможенной службы (ФТС).

Россия отправила на экспорт за отчетный период 9,7 млн т пшеницы, передает RNS.

Объем экспорта нефти снизился на 1,5%, до 61,643 млн т. Увеличение дохода совпало с продолжавшимся с февраля повышением цен на нефть, сообщает телеканал «360».

При этом сократился экспорт других основных сельскохозяйственных продуктов. Так, экспорт растительного масла сократился на 12,3%, до 510 млн т, экспорт рыбы снизился на 7,7%, до 427,9 тыс. т.

В начале апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что интерес туристов к Москве растет. По его словам, город заработал 700 млрд рублей в 2017 году за счет туристов.