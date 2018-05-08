Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» вышел из комы

Экс-рулевой «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вышел из комы. По сообщениям британских СМИ, тренер сидел на кровати и разговаривал.

Легендарный наставник до сих пор остаётся в реанимации манчестерской клиники.

В четверг сэр Алекс почувствовал себя плохо, наутро его госпитализировали с инсультом. Врачи оперативно удалили гематому и прогнозируют полное восстановление.

Алекс Фергюсон — один из самых успешных футбольных тренеров мира. С манкунианцами специалист выиграл 38 трофеев, включая две Лиги Чемпионов,

В 1999-м Елизавета II присвоила наставнику «красных дьяволов» рыцарский титул.

