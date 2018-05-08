Прямой эфир

Банк в Волгограде ограбил неизвестный с пультом от телевизора

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Волгограде разыскивают грабителя одного из отделений банка. Мужчина совершил налет на финансовое учреждение в медицинской маске на лице и с предметом, похожим на пульт от телевизора.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру», инцидент произошел накануне на улице Кирова. Примерно в 17:30 в отделение зашел неизвестный, лицо которого было скрыто маской. Он подошел к кассиру и протянул записку со своими требованиями. При этом в его руке был пульт, а под спортивной курткой — прямоугольный предмет.

Из кассы ему удалось забрать более 130 тыс. рублей. После чего налетчик скрылся. Сотрудники ЧОПа прибыли на место происшествия через 13 минут — задержать преступника они не успели. По факту случившегося заведено уголовное дело.

В апреле колумбийский подросток пытался ограбить в одиночку отделение Банка Италии в центре Рима. При этом каких-либо технических приспособлений он не имел. Его задержали еще при попытке перелезть через забор банка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Италии ограбили бывшего премьер-министра
Пятеро налетчиков ограбили в Москве отделение Бинбанка

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017