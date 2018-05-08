Банк в Волгограде ограбил неизвестный с пультом от телевизора

В Волгограде разыскивают грабителя одного из отделений банка. Мужчина совершил налет на финансовое учреждение в медицинской маске на лице и с предметом, похожим на пульт от телевизора.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру», инцидент произошел накануне на улице Кирова. Примерно в 17:30 в отделение зашел неизвестный, лицо которого было скрыто маской. Он подошел к кассиру и протянул записку со своими требованиями. При этом в его руке был пульт, а под спортивной курткой — прямоугольный предмет.

Из кассы ему удалось забрать более 130 тыс. рублей. После чего налетчик скрылся. Сотрудники ЧОПа прибыли на место происшествия через 13 минут — задержать преступника они не успели. По факту случившегося заведено уголовное дело.

В апреле колумбийский подросток пытался ограбить в одиночку отделение Банка Италии в центре Рима. При этом каких-либо технических приспособлений он не имел. Его задержали еще при попытке перелезть через забор банка.