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В Мексике получили травмы 15 зрителей спринтерского заезда на авто

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Фото: Depositphotos/yellow2j
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В Мексике участник спринтерского заезда на 402 м врезался в автомобили зрителей. Пострадали 15 человек, один из них погиб.

Инцидент произошел в районе Сан-Фернандо в мексиканском штате Тамаулипас. Среди пострадавших — четверо детей. Их состояние неопасно для жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

По предварительной версии, причина случившегося — потеря управления гонщиком. В отношении водителя начато расследование.

Спринтерский заезд на 402 м (четверть мили) популярен в Латинской Америке и США. Вид спорта получил название дрэг-рейсинг и представляет собой соревнование на скорость по прямой. Дистанция заезда может меняться от полной мили (1609 м) до 1/8 части мили (201 м). 

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