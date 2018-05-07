Не менее 35 зданий разрушены после извержения вулкана на Гавайях

Не менее 35 зданий разрушены после извержения вулкана Килауэа на американском острове Гавайи, передает ТАСС.

Дома и постройки были уничтожены лавой. Чрезвычайные службы также предупреждают, что серьезную опасность представляют ядовитые испарения, которые выходят из вулканических трещин, зафиксированных в регионе.

Ранее из прилегающих к вулкану районов были эвакуированы более 1,7 тыс. человек, передает CNN. Извержение Килауэа, сопровождаемое землетрясениями магнитудой до 6,9, началось 3 мая.